28 ноября 2025 / 20:27
Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Зеленского Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Песков: Россия сегодня находится в диалоге по Украине только с США
28 ноября 2025 / 18:58
© Александр Казаков/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по вопросу украинского урегулирования Москва ведет только с Вашингтоном.

"На этой стадии речь идет о переговорах с США", - сказал он в интервью Первому каналу.

По словам представителя Кремля, сейчас нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости принять Европу за стол переговоров. "Сейчас их нельзя принимать во внимание", - отметил он.

Песков также обратил внимание, что "поскольку главное - это все-таки миротворческая миссия президента США Дональда Трампа и усилия его соратников, которые сегодня предпринимаются, мы готовимся именно к этим контактам".

