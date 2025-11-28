Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Политика
Песков: Россия сегодня находится в диалоге по Украине только с США
28 ноября 2025 / 18:58
© Александр Казаков/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по вопросу украинского урегулирования Москва ведет только с Вашингтоном.
"На этой стадии речь идет о переговорах с США", - сказал он в интервью Первому каналу.
По словам представителя Кремля, сейчас нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости принять Европу за стол переговоров. "Сейчас их нельзя принимать во внимание", - отметил он.
Песков также обратил внимание, что "поскольку главное - это все-таки миротворческая миссия президента США Дональда Трампа и усилия его соратников, которые сегодня предпринимаются, мы готовимся именно к этим контактам".