Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение

28 ноября 2025 / 17:16
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.

28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах

28 ноября 2025 / 15:18
28 ноября 2025 / 15:18
Общество
Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ
28 ноября 2025 / 19:16
Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который лишился пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и президент пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья", - сказал представитель Кремля. 

Вечером 11 ноября школьник поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила.

В результате детонации ребенок получил телесные повреждения, ему пришлось ампутировать пальцы. 

