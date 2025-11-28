Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ

Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который лишился пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и президент пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья", - сказал представитель Кремля.

Вечером 11 ноября школьник поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила.

В результате детонации ребенок получил телесные повреждения, ему пришлось ампутировать пальцы.