Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Зеленского
28 ноября 2025 / 19:31
Андрей Ермак отправлен в отставку с должности главы офиса Владимира Зеленского. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины", - следует из текста документа.
Ранее в пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, отметив, что сотрудничает со следствием.