Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
28 ноября 2025 / 19:43
© Антон Буценко/ ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $55 за тройскую унцию.
По состоянию на 17:01 мск, стоимость серебра росла на 3,44% и торговалась на уровне $55,45 за тройскую унцию. К 17:16 мск цена на драгметалл замедлила рост до $55,34 за унцию (+3,23%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 227,6 (+0,6%), свидетельствуют данные площадки.