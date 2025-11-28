Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Новости часа
Туск считает отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным фатальной комбинацией DPA: в Германии утвердили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Политика
SCMP: Макрон хочет, чтобы Китай воспринимал Европу как крупного партнера
28 ноября 2025 / 19:59
SCMP: Макрон хочет, чтобы Китай воспринимал Европу как крупного партнера
© Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках визита в Китай 3-5 декабря планирует заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, чтобы сообщество в Пекине воспринимали как крупного партнера. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

"Цель стратегического разговора Макрона с председателем Си Цзиньпином - добиться того, чтобы Европу уважали как крупного партнера Китая, а не как переменную величину в условиях напряженности", - следует из публикации.

В частности, французский лидер намерен предложить выровнять торговый баланс между Евросоюзом и Китаем, пересмотреть обязательства в области безопасности и мира, а также вывести отношения сторон на новый уровень.

"Китаю нужны передовые микросхемы, странам Евросоюза нужен надежный доступ к редкоземельным металлам, и обе стороны заинтересованы в обмене технологическими инновациями и его интенсификации", - пишет издание. Отмечается, что Макрон будет исходить из взаимных интересов сторон, а не из того, "чего хотят достичь США в отношениях с КНР или КНР в отношениях с США".

