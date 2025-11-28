Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 ноября 2025 / 17:16
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:18
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
28 ноября 2025 / 20:16
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
© Софья Сандурская/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,5 п.п. и составляет 79,2%. Опрос проводился с 17 по 23 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% опрошенных (плюс 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства не изменился и составляет 75,4%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 47,6% респондентов (минус 0,5 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,8% участников опроса (плюс 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,5% сограждан (плюс 0,4 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,3%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,5%, КПРФ - 10%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливой России - За правду" - 4,3%, "Новых людей" - 8,3%. 

