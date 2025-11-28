Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 ноября 2025 / 17:16
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:18
Экономика
DPA: в Германии утвердили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине
28 ноября 2025 / 20:30
© EPA-EFE/ HAYOUNG JEON/ТАСС

Парламент ФРГ утвердил государственный бюджет на 2026 год, который предусматривает расходы в размере порядка €524,5 млрд, это на €21,5 млрд больше, чем в текущем году. В бюджете также заложена рекордная финансовая помощь Украине в размере €11,5 млрд, сообщает агентство DPA.

Отмечается, что существенно вырастут оборонные расходы. В 2026 году бюджет на оборону увеличится примерно до €108 млрд - самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. По большей части средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов.

Вместе с тем на помощь Украине будет выделено около €11,5 млрд, которые пойдут на поставку БПЛА, бронетранспортеров, других вооружений, а также на пополнение артиллерийских запасов. В министерстве обороны обращают внимание, что это самый большой объем помощи Киеву, который ФРГ когда-либо закладывала в бюджет.

Для финансирования расходов только из основного бюджета планируется привлечь порядка €98 млрд долга. Эта сумма будет дополнена кредитами из специальных фондов для вооруженных сил и инфраструктуры. Так, ожидается, что общий новый долг превысит €180 млрд.

Кроме того, более трети средств из бюджета пойдет на трудовые и социальные нужды, прежде всего, потому, что германскому кабмину необходимо наращивать взносы в систему пенсионного страхования. При этом бюджет министерства транспорта является крупнейшим инвестиционным бюджетом. Средства будут направлены на строительство дорог, мостов и железных дорог. 

