Политика
Туск считает отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным фатальной комбинацией
28 ноября 2025 / 20:43
© EPA/ STEPHANIE LECOCQ/ТАСС
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает "фатальной комбинацией" политический кризис в Киеве, вызванный увольнением главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Москве.
"Орбан навещает Путина, президент Польши Кароль Навроцкий - Орбана. Хаос в переговорах по плану спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация", - написал политик в соцсети X.
Глава венгерского правительства прибыл в Россию утром 28 ноября, его переговоры в Кремле с Путиным продолжались около четырех часов.
В пятницу вечером Зеленский объявил об отставке Ермака, ранее сообщалось об обысках у него дома.