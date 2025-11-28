Туск считает отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным фатальной комбинацией

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает "фатальной комбинацией" политический кризис в Киеве, вызванный увольнением главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Москве.

"Орбан навещает Путина, президент Польши Кароль Навроцкий - Орбана. Хаос в переговорах по плану спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация", - написал политик в соцсети X.

Глава венгерского правительства прибыл в Россию утром 28 ноября, его переговоры в Кремле с Путиным продолжались около четырех часов.

В пятницу вечером Зеленский объявил об отставке Ермака, ранее сообщалось об обысках у него дома.