Telegraph: в Великобритании дорогую недвижимость будут отслеживать спутники
28 ноября 2025 / 20:59
Telegraph: в Великобритании дорогую недвижимость будут отслеживать спутники
© Mike Hewitt/ Getty Images/ТАСС

В Великобритании будут использовать спутники для отслеживания дорогой недвижимости на территории страны с целью взимания новой надбавки к муниципальному налогу на дома стоимостью более £2 млн. Об этом информировала газета The Daily Telegraph.

Как отмечается, Агентство оценки недвижимости (VOA) планирует использовать "современные технологии", включая спутниковые снимки, "для подготовки к рейду" главы Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

О введении налогов на особняки Ривс объявила, выступая с бюджетным посланием в Палате общин. Так, владельцы объектов недвижимости стоимостью более £2 млн должны будут выплачивать дополнительно £2,5 тыс.

Вместе с тем размер сбора будет расти по мере увеличения стоимости жилья. За дом, который стоит £5 млн, нужно будет платить £7,5 тыс. ежегодно. Согласно оценкам Бюро по бюджетной ответственности, эта мера позволит привлечь в бюджет £400 млн. 

