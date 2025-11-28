Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 ноября 2025 / 17:16
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:18
Общество
Общество
Путин напомнил, как ученые США поделились секретами создания ядерного оружия с СССР
28 ноября 2025 / 21:19
Путин напомнил, как ученые США поделились секретами создания ядерного оружия с СССР
© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

Изобретатели ядерного оружия из США сознательно поделились информацией по его созданию с учеными из СССР, чтобы обеспечить баланс в мире. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с молодыми учеными в Кремле.

Говоря о Конгрессе молодых ученых, глава государства заметил, что он запускался с целью создать площадку для свободного взаимодействия между представителями науки. "Разумеется, есть специальные исследования, есть сугубо прикладные, связанные с оборонными отраслями. Да, все государства в мире так или иначе стараются подзакрыть эти темы. Но несмотря на все усилия государств по этим направлениям, все все равно становится достоянием всего человечества", - указал он.

"Теперь всем хорошо известно, что изобретатели ядерного оружия из США практически сознательно делились друг с другом этой информацией с целью создать баланс в мире. И тем самым гарантировать стабильное развитие различных государств в мире между собой. Создать условия, при которых никто не решился бы применять это разрушительное, ужасное по своей силе оружие", - заявил Путин.

Он упомянул и порох, который был изобретен когда-то в Китае. "И как бы там ни закрывали тогдашние власти, все равно все стали обладателями пороха", - отметил российский лидер.

Россия, создавая конгресс, изначально стремилась к тому, чтобы был такой свободный обмен мнениями и устанавливались хорошие связи между молодыми исследователями, заключил он. 

