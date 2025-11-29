Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 ноября 2025 / 10:12
КОТИРОВКИ
USD
29/11
78.2284
EUR
29/11
90.8190
Новости часа
Япония экстренно увеличивает расходы на безопасность Путин напомнил, как ученые США поделились секретами создания ядерного оружия с СССР
Москва
29 ноября 2025 / 10:12
Котировки
USD
29/11
78.2284
0.0000
EUR
29/11
90.8190
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Многополярный мир / Трамп 2.0
Безопасность
Япония экстренно увеличивает расходы на безопасность
29 ноября 2025 / 09:06

Япония наращивает расходы по обеспечению безопасности с большим опережением первоначального графика. Правительство страны в пятницу одобрило проект дополнительного бюджета на эти цели, что позволит довести расходы на безопасность до 2% ВВП - на два года раньше запланированного срока.

Проект дополнительного бюджета на 2025 финансовый год предусматривает выделение 847,2 млрд иен Министерству обороны, а также покрытие сопутствующих расходов на береговую охрану Японии и кибербезопасность, в результате чего общие расходы на национальную безопасность составят около 11 трлн. иен или более 70 млрд. долларов.

«Учитывая всё более напряжённую обстановку в сфере безопасности, необходимо ускорить  реализацию мер, предусмотренных стратегией национальной безопасности и другими документами», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции в пятницу.

В первоначальном бюджете на этот финансовый год правительство выделило около 9,9 трлн. иен на расходы, связанные с национальной безопасностью, что составляет 1,8% ВВП.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила в своей программной речи в парламенте в октябре, что к концу этого финансового года она достигнет целевого показателя в 2%. Во многом это заявление было продиктовано переговорной тактикой Японии в отношениях с администрацией США, которая неофициально требовала от Токио наращивания расходов на оборону.

Параллельно, парламентская коалиция, в которую входит возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия Японии и Партия обновления, на днях приняла в свои ряды трех независимых кандидатов, что позволяет ей получить простое большинство в нижней – основной – палате парламента. Это значительно облегчит принятие оборонного бюджета, к которому могут быть вопросы со стороны оппозиции. Однако, коалиция не имеет большинства в верхней палате парламента, что может породить проблемы с окончательным утверждением бюджета. Однако в любом случае приоритет нижней палаты обеспечит в конечном итоге его принятие.      

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
09:06
Япония экстренно увеличивает расходы на безопасность
21:19
Путин напомнил, как ученые США поделились секретами создания ядерного оружия с СССР
20:59
Telegraph: в Великобритании дорогую недвижимость будут отслеживать спутники
20:43
Туск считает отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным фатальной комбинацией
20:30
DPA: в Германии утвердили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине
20:16
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 79%
19:59
SCMP: Макрон хочет, чтобы Китай воспринимал Европу как крупного партнера
19:43
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
19:31
Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Зеленского
19:16
Путин поговорил с мальчиком из Красногорска, лишившимся пальцев из-за СВУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения