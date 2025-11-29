Япония экстренно увеличивает расходы на безопасность

Япония наращивает расходы по обеспечению безопасности с большим опережением первоначального графика. Правительство страны в пятницу одобрило проект дополнительного бюджета на эти цели, что позволит довести расходы на безопасность до 2% ВВП - на два года раньше запланированного срока.

Проект дополнительного бюджета на 2025 финансовый год предусматривает выделение 847,2 млрд иен Министерству обороны, а также покрытие сопутствующих расходов на береговую охрану Японии и кибербезопасность, в результате чего общие расходы на национальную безопасность составят около 11 трлн. иен или более 70 млрд. долларов.

«Учитывая всё более напряжённую обстановку в сфере безопасности, необходимо ускорить реализацию мер, предусмотренных стратегией национальной безопасности и другими документами», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции в пятницу.

В первоначальном бюджете на этот финансовый год правительство выделило около 9,9 трлн. иен на расходы, связанные с национальной безопасностью, что составляет 1,8% ВВП.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила в своей программной речи в парламенте в октябре, что к концу этого финансового года она достигнет целевого показателя в 2%. Во многом это заявление было продиктовано переговорной тактикой Японии в отношениях с администрацией США, которая неофициально требовала от Токио наращивания расходов на оборону.

Параллельно, парламентская коалиция, в которую входит возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия Японии и Партия обновления, на днях приняла в свои ряды трех независимых кандидатов, что позволяет ей получить простое большинство в нижней – основной – палате парламента. Это значительно облегчит принятие оборонного бюджета, к которому могут быть вопросы со стороны оппозиции. Однако, коалиция не имеет большинства в верхней палате парламента, что может породить проблемы с окончательным утверждением бюджета. Однако в любом случае приоритет нижней палаты обеспечит в конечном итоге его принятие.