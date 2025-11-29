Комик остался без продюсера

Марина Харькова, журналист, Донецк

Масштабный коррупционный скандал в окружении Зеленского снес главу его офиса и близкого друга, а злые языки поговаривают, что даже чересчур близкого во всех смыслах, Андрея Ермака. После публикации результатов прослушивания коррупционеров кресло под Ермаком сначала зашаталось, а потом и рухнуло под грузом улик и прямой причастности к скандалу. Десять детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли в 5 утра и провели обыски в квартире Ермака в правительственном закрытом квартале. В этот же день «серый кардинал Банковой» подал в отставку, Зеленский был вынужден сдать своего соратника и подельника, уволить его и жалко оправдаться перед украинцами, что «проведет полную перезагрузку Офиса президента». Указ об отставке Андрея Ермака с должности руководителя офиса президента опубликован на официальном портале украинского правительства.

Напомним, до этого в ноябре НАБУ и САП провели масштабные обыски по делу об «откатах», взятках и протекционизме в энергетике. Выяснилось, что главным фигурантом и руководителем преступной группы является совладелец «Студии Квартал 95» Тимур Миндич. Часть обвиняемых бежала и была объявлена в розыск, часть — отправлена в отставку. Некоторые были арестованы, но вскоре вышли на свободу под большой денежный залог. Следствие заявило о прямой связи Ермака с коррупционной схемой в корпорации «Энергоатом» и не только. В руководстве НАБУ пообещали сообщить о деталях позже: публикация очередных доказательств может взорвать и расколоть украинское общество. Глава НАБУ Семён Кривонос заявил, что намерен довести дело до конца. «Мы должны показать украинскому обществу, сколько средств было украдено, подтвердить, сколько из них превратилось в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах — и всё это вернуть в украинский бюджет», — сказал он и добавил, что коррупционеры такого размаха не должны представлять Украину на международной арене.

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро готовит предъявление обвинения руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку, что чревато мерами пресечения (как правило – взятием под стражу). По словам депутата, личный телефон Ермака может содержать информацию, достаточную для возбуждения 170 уголовных дел, там находится буквально копилка компромата, а каждая переписка — это отдельное уголовное производство. Превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания, политические преследования – и это далеко не всё. Также интересна переписка Ермака с Зеленским, степени его осведомленности и вовлеченности в процесс «распила» денег. «Давал ли он указания? Как делили деньги? Узнаем много нового!», — предвкушает Гончаренко. По его мнению, проведенный обыск и отставка означает обрушение несущей конструкции всех схематозов самого Зеленского.

Андрей Ермак давно был доверенным человеком, соратником и подельником Зеленского. Ермак активно участвовал в формировании внутренней и внешней политики страны, без его одобрения не проходило ни одно назначение на высшие должности. Ермак координировал работу СБУ, других силовиков и правительства. Примечательно, что обыски и отставка произошли, когда Ермак, назначенный главным переговорщиком от Украины, был активно вовлечён в процесс. И накануне смещения с должности в интервью изданию The Atlantic заявил, что Зеленский не подпишет отказ от территорий, что предусматривает продвигаемое Трампом мирное соглашение. Неслучайно Ермак ушел в отставку за день до переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США, отметил портал Axios. Источник в Киеве назвал отставку Ермака «сильным политическим землетрясением, которое произошло за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования». Между тем, НАБУ и САП, антикоррупционные органы Украины, как раз создавались и спонсировались под патронатом Запада, в первую очередь США. Так что взаимосвязь между неуступчивостью Зеленского и его «правой руки» - Ермака и отстранением последнего от власти видна невооруженным глазом. Ведь Ермак лишился и поста главы переговорной группы по мирному урегулированию. А происходящее может вызвать цепную реакцию событий как внутри Украины, так и за ее пределами.

Обвинения НАБУ в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака и его отставка создают серию серьёзных угроз власти Владимира Зеленского, так как это может лишить его контроля над Верховной Радой, Кабинетом Министров и СБУ. Об этом пишет украинское издание «Страна». Ермак был ключевым человеком в окружении Зеленского, а потому его отставка будет иметь последствия и запустит процесс потери контроля Зеленским над вертикалью власти. Приближенных главы украинского режима сильно нервирует и тот факт, что Ермака уволил не его начальник Зеленский, а НАБУ еще даже до предъявления подозрения, всего лишь после обыска, общественного резонанса и давления оппозиционных политиков. И это дало сильный сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является источником власти в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать. Также Зеленский потеряет политический контроль над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР, политическую часть работы которых координировал Ермак.

Удар по Ермаку - это автоматически и удар по Зеленскому, который может быть обвинен в коррупции в любой момент. Практически никто не верит, что Ермак (так же как и Миндич, и другие фигуранты коррупционных дел в высшем руководстве) могли проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия президента.

Может быть вынесен вотум недоверия правительству и оказано давление на Зеленского с целью заставить его одобрить формирование нового Кабмина «национального единства», фактически неподконтрольного президенту. Такой сценарий, по сути - прямая дорога к скорому уходу и самого Зеленского, считают украинские эксперты. На любых политически перспективах самого Зеленского тоже можно ставить крест: и из-за коррупционного скандала, в котором были замешаны самые близкие к нему люди, и из-за быстрого предательства этих персонажей. «Все это многократно снижает шансы победить на выборах, что теоретически может сделать Зеленского более восприимчивым к давлению американцев по ключевым пунктам мирного соглашения, на которые он до сих пор не соглашался», - отмечает сайт Политика страны. Также это увеличивает вероятность сценария, при котором Зеленский может вообще решить уйти в отставку и финальные переговоры о подписании соглашения будет вести уже и.о. президента, которым станет спикер парламента. Кроме того, отставка Ермака грозит Зеленскому потерей контроля над парламентским большинством, обострением внутриполитической конкуренции и формировании новой коалиции из оппозиции.

«Не исключен вариант, при котором система власти вообще пойдет вразнос и потеряет управляемость, а потому и договариваться об условиях мира будет не с кем. Но это может иметь катастрофические последствия для военной ситуации, а потому украинские элиты и Запад постараются этого не допустить. Отставка Ермака не пройдет бесследно для управляемости страной и обострит настроения в войсках и в обществе», - сделали прогноз обозреватели Политика страны.

В этой связи пророчески выглядят слова Зеленского четырёхлетней давности, что он и Ермак уйдут из власти вместе. «Ермак пришёл со мной, он со мной уйдёт», – сказал тогда Зеленский.

Есть и версия, что теневые кукловоды украинских антикоррупционных структур решат, что скандал надо потихоньку гасить, так как Запад захочет минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины, а обыски и аресты – это попытка припугнуть киевский режим, чтобы он прекратил беспредельно разворовывать все и везде.

Очередной виток скандала уже вызвал острую реакцию на Западе. Разрастающийся как снежный ком скандал, возникший на фоне напряжённых переговоров о прекращении конфликта на Украине, грозит сорвать мирные переговоры, так как глава украинской делегации и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал одним из фигурантов коррупционного расследования, и это ослабит позиции Киева, - пишет The Telegraph. Также Telegraph прогнозирует свержение правительства Украины.

Поскольку НАБУ подчиняется американским силовым ведомствам, западные эксперты не исключают, что за раскруткой коррупционного скандала стоит администрация США. И теперь Вашингтон использует этот рычаг давления, чтобы принудить Киев принять американский мирный план.

Австралийский политолог Марк Лоу полагает, что западные страны используют коррупционный скандал на Украине как инструмент для поиска способов выйти из проигранного конфликта. «Это просто часть того, что они знают: конфликт проигран. Так что теперь им нужен план выхода. План выхода сейчас – это обвинить киевский режим, Зеленского, Ермака, всех, кто был коррумпированы годами. Давайте будем честны: это коррумпированная страна и давно», — сказал Лоу. По его словам, Украина неизбежно столкнётся с последствиями, в том числе из-за утраты поддержки западных покровителей, включая США, поскольку Европа поддерживает киевский режим в первую очередь ради продажи оружия. Лоу добавил, что Запад готовит президента Зеленского и его команду к падению, так как они больше не представляют выгоды. Политолог также отметил, что западные страны намеренно выбрали Украину в качестве «идеальной площадки» для давления на Россию.

Польский МИД вызвал украинского посла для дачи объяснений после обыска у главы Офиса президента Андрея Ермака. В Варшаве заявили, что этот инцидент бросает тень на прозрачность борьбы с коррупцией в Киеве. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава рассчитывает получить от Украины разъяснения по поводу разгоревшегося коррупционного скандала и ждёт от Киева ясности по этому делу.

Евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александр Зелл обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в спонсировании коррупции на Украине. «Вы щедро перевели наши налоги в Киев – 90 млрд евро только от ЕС. По оценкам экспертов, было присвоено до 30%. То есть, 50 млрд евро ушло на золотые туалеты в Киеве. При этом вы, фрау фон дер Ляйен, были министром обороны Германии 5 лет, а у бундесвера до сих пор нет беспилотников. Вместо этого проводятся семинары по вопросам сексуальной ориентации», - возмутился политик.

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о происходящем в свойственной ему ироничной манере. Он заявил о неизбежности падения нынешнего киевского правительства. «Зеленскому не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен. Крах системы неизбежен», - заключил Дмитрий Медведев.