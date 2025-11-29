США-Япония: любовь без радости

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Отношение японцев к Соединённым Штатам резко ухудшилось после того, как президент США Дональд Трамп ввёл повышенные пошлины на импорт из Японии, следует из результатов опроса, проведенного по заказу токийского правительства и обнародованного 28 ноября с.г.

Так 70,8 % респондентов считают, что отношения между Японией и США «хорошие» или «достаточно хорошие». Это на 14,7 % меньше, чем в прошлом году. В последние годы доля положительных ответов находилась в диапазоне от 80 до 90 процентов.

Резкое снижение показателей в этом году произошло на фоне введения администрацией Трампа высоких пошлин на японские товары, а также других жестких мер в экономических отношениях с Японией.

Этот показатель является вторым с конца с 1998 года, когда этот вопрос впервые был включён в опрос. В опросе 2008 года доля положительных ответов составила 68,9 %.

Впрочем, сравнительно высокий уровень симпатий японцев в США носит довольно абстрактный характер. Когда же дело доходит до ключевых аспектов двусторонних отношений, ситуация совершенно иная.

Только 15% японцев верят, что Соединённые Штаты «защитят» Японию в случае военного конфликта несмотря на то, что обязательства о защите Японии включены в статью 5 японо-американского Договора безопасности, а сам он в нынешнем виде существует с 1960 года.

Как сообщает газета «Асахи», около 77% участников опроса общественного мнения, проведенного в апреле этого года, заявили, что, по их мнению, Вашингтон не будет защищать Японию. Подобные опросы проводились и ранее, фиксируя скептицизм японцев по отношению надежности союзных обязательств Вашингтона, но сейчас этот показатель достиг рекордной отметки.

Следует напомнить, что ведущий американский стратег Элбридж Колби, назначенный Трампом на пост замминистра обороны, в 2024 году в интервью южнокорейскому агентству «Ёнхап» отметил, что США не могут выполнять свои былые обязательства по защите Южной Кореи в условиях, когда в распоряжении Северной Кореи имеется ядерное оружие и межконтинентальные ракеты. По его словам, РК не следует слишком полагаться на американский ядерный зонтик, а необходимо больше заботиться о собственной безопасности. У РК существует договор о взаимной защите, аналогичный японо-американскому.

При этом Токио делает достаточно странные заявления, клянясь в том, что верит в готовность США выполнять свои обязательства по статье 5. И в то же время регулярно требуя от Вашингтона подтверждений, как это имело место в совместных декларациях 2023-2024 годов, где декларируется «железная приверженность" США обороне Японии, включая даже спорные территории архипелага Сенкаку.

Отношение японцев может быть сведено к следующей формулировке: мы доверяем Америке, но должны быть готовы к сценарию, в котором нам придётся защищать себя самим, хотя бы до прихода помощи. Например, бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра утверждал, что Японии нужно иметь собственные возможности для контрудара, чтобы «продержаться» до вмешательства США.

Что касается зависимости Японии от ядерного зонтика США в вопросах безопасности, 38% опрошенных заявили, что это «необходимо», а 55% — что это «не нужно».

На вопрос о дипломатии Японии в отношениях с Соединёнными Штатами 24% респондентов ответили, что Токио «должен как можно больше следовать (желаниям Вашингтона)», а 68% сказали, что Япония «должна быть как можно более независимой».

На вопрос о том, считает ли международное сообщество, что Соединённые Штаты могут обеспечить мир во всём мире, только 3% респондентов ответили «в значительной степени», а 40% — «в некоторой степени». 48% заявили, что международное сообщество «не может сильно полагаться на Соединённые Штаты», а 6% заявили, что «вообще не могут полагаться на Соединённые Штаты».

Но наиболее ошеломляющим выглядят результаты опроса, проведенного социологами Токийского университета в 2024 году. На вопрос, «в какой степени каждая из следующих стран представляет угрозу безопасности Японии?», суммарно 88,7 процента респондентов ответили, что в различной степени угроза исходит от США. Причем о большой угрозе заявил 19 проц. респондентов и 32 проц. – о средней угрозе.