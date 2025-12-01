Экономика КНР: есть проблемы, есть и решения

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Экономика Китая сталкивается сейчас с рядом проблем как внутренних, так и внешних. Так, согласно данным, опубликованным в ноябре национальным бюро статистики Китая, снижение темпов экономического развития преодолеть не удалось. Промышленное производство в октябре выросло на 4,9% в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с августа 2024 г. (в сентябре рост был на 6,5%). Розничные продажи, отражающие уровень потребления, выросли только на 2,9%, что также является худшим показателем с августа прошлого года (в сентябре 3,0%). В частности, продажи автомобилей прервали восьмимесячный рост, несмотря на ожидания их ускорения в преддверии постепенной отмены различных налоговых льгот и государственных субсидий, что вызывает беспокойство у дилеров, поскольку третий и четвертый кварталы обычно являются самыми успешными для продаж. Цены на новое жилье в октябре снизились на 0,45% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным снижением с октября прошлого года. Эти данные отражают не только слабость базы внутреннего потребления, но и недостаточные темпы его роста, несмотря на меры принятые руководством КНР. На фоне слабой активности домохозяйств и бизнеса кредитный спрос не оживает, объем новых кредитов и общий рост финансирования в октябре не дотянули до прогнозов.

Продолжилась негативная динамика в инвестиционной сфере. По данным Financial Times в октябре инвестиции в основной капитал сократились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Капзатраты на инфраструктуру почти не выросли, темпы вложений в обрабатывающую промышленность замедлились. Сильнее, чем ожидалось, упали цены на жилье.

Сократился экспорт, поскольку производители испытывают трудности с получением прибыли после нескольких месяцев предварительных закупок в попытке противостоять угрозам Трампа ввести новые пошлины. Причем, как считает ряд экспертов этот процесс еще не завершился. Из ноябрьского консенсус-прогноза, собранного Reuters, следует, что тарифы могут быть повышены до 40% в начале будущего года. Хотя доля США в китайском экспорте снизилась с 19% в 2017 г. до 14,8% в 2024 г., в абсолютном выражении объем экспорта в США остается внушительным - около 500 млрд долл. в год. Так что их дальнейший рост может самым серьезным образом отразиться на экономике КНР. Пока он сильно затрудняет поставки китайских товаров в Штаты, а их прогнозируемый рост снизит темпы роста ВВП Китая. Поэтому Китай ищет альтернативные рынки сбыта, активизируя отношения с регионами, тоже страдающими от введения американских пошлин, в частности с Бразилией и ЕС.

Так что значительная часть негативных тенденций пока сохранилась и вторая экономика мира подходит к концу года «на ослабленной ноте». При этом сокращение экспорта повысило ее уязвимость т.к. зависимость от внутреннего спроса усиливается.

Не удалось добиться значимых успехов в борьбе с «дефляцией». Минувшим летом в стране из-за неустойчивой погоды выросли цены на сельскохозяйственную продукцию, из-за чего эксперты ожидали увеличения индекса потребительских цен на 0,7%. Однако реальность пока не оправдала надежд.

В стране все чаще звучат обращенные к властям призывы «предпринять немедленные политические действия». И власти Китая к ним прислушиваются. В сентябре Народный банк Китая (НБК) анонсировал ряд масштабных мер, нацеленных на стимулирование экономического роста. На 0,5% были снижены нормы резервных требований для банков, а размер первоначального взноса для покупателей второй недвижимости, часто приобретаемой в Китае в качестве инвестиций, пообещали уменьшить с 25 до 15%. Коммерческим банкам было рекомендовано урезать процентные ставки по уже выданным ипотечным кредитам с тем, чтобы сэкономленные средства китайцы могли потратить на различные покупки, а также инвестировать в акции. Кроме того, китайский ЦБ принял решение компенсировать 100% кредитов по программе для местных властей - на покупку непроданных домов с дешевым финансированием. Были анонсированы меры по стабилизации фондового рынка. Планируется создать механизм обмена ценными бумагами между китайскими фондами и страховыми компаниями, который даст возможность благодаря залогу активов получать ликвидность от НБК. На первом этапе власти КНР намерены выделить на поддержку фондового рынка страны 500 млрд юаней (около 71 млрд долл.). Еще 10 трлн юаней (1,4 трлн долл.) намечено выделить местным органам власти для рефинансирования долгов.

В результате этих мер ряд экономических индикаторов в Китае в октябре 2025 г. продемонстрировал тенденцию к улучшению. Благодаря «золотой неделе» и скидкам в преддверии Дня холостяка продажи бытовой техники увеличились на 39,2% на фоне кампании по обмену потребительских товаров, индексы менеджеров по закупкам (PMI) превысили отметку 50.

С учетом принятых стимулирующих мер, как отметил Линн Сонг, главный экономист ING по Китаю, «хотя ключевые показатели экономической активности в Китае продолжали снижаться по всем направлениям, китайская экономика всё равно почти достигнет целевого показателя роста, установленного правительством - около 5 % (по другим прогнозам 4,5-4,8% в 2025 г. и до 4,2% в 2026-м).

Так что, несмотря на внутренние проблемы и усилившееся внешнее давление, китайская экономика сохраняет определенный запас прочности и потенциал для дальнейшего устойчивого развития. По оценкам ряда экспертов она, вероятно, сможет реально перейти на рельсы «высококачественного развития» и завершить к 2049 г. «модернизацию китайского типа», по итогам которой КНР должна стать «богатой, сильной, демократической, цивилизованной, гармоничной социалистической державой».

Но, для достижения этих долгосрочных целей потребуются новые меры поддержки. Дело в том, что поддерживать необходимые темпы роста руководству Поднебесной придется на фоне ряда проблем. Вот некоторые из них. Обостряющаяся демографическая проблема - быстрых темпы старения населения при низкой рождаемости и сокращении численности трудоспособного населения. Все более значимыми препятствиями для экономического роста становятся такие факторы, как ограниченность природных ресурсов, региональные диспропорции – помимо сохранения разрыва в уровне развития приморских регионов КНР и регионов центральной и западной части страны наметилась еще и линия «разлома» между южными и северными провинциями. И, наконец, отставание Китая в области фундаментальных исследований.

Так что общая картина говорит о том, что потребуются дополнительные стимулирующие меры, прежде всего для поддержки внутреннего спроса. Но, их власти Поднебесной смогут принять только после того, как будут понятны последствия влияния решений Трампа в области тарифов. Последующие темпы роста экономики Китая во многом будут отражать эффективность его адаптации к новой экономической политике американского президента.