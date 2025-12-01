Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 декабря 2025 / 09:33
29 ноября 2025 / 19:10
28 ноября 2025 / 17:16
28 ноября 2025 / 15:42
Технологии
Юбилейная Конференция ООН по климату: скромные итоги
Отказ от ископаемого топлива не нашел отражения в документах саммита
1 декабря 2025 / 07:59
Юбилейная Конференция ООН по климату: скромные итоги

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ

22 ноября завершилась 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) СОР30. В этот раз представители государств собрались на юбилейную сессию COP30 в бразильском Белене. Результатом более чем двухнедельных переговоров (мероприятие стартовало 6 ноября) стал Беленский пакет решений. На сайте ООН опубликована итоговая декларация COP30; ее название —   «Объединение человечества в глобальной мобилизации против изменения климата».

К началу конференции все 193 страны-участницы соглашения должны были представить обновленные цели по снижению выбросов на период до 2035 года. Пока это сделали 146 государств. Согласно ожиданиям ООН, если страны выполнят свои намерения, то к 2035 году выбросы сократятся на 12% по сравнению с уровнем 2019 года.

Участники конференции утвердили табель из 59 добровольных к выполнению пунктов-индикаторов адаптации к изменению климата. Принятый список охватывает ключевые аспекты оценки прогресса, него вошли индикаторы для мониторинга механизмов реализации —  финансирования, передачи технологий и развития потенциала. Таким образом, впервые появился инструмент для оценки адаптации уязвимых государств к климатическим угрозам.

Важным пунктом сессии стало обсуждение торговых барьеров, связанных с климатической политикой. На конференции развернулась острая дискуссия вокруг трансграничного углеродного сбора ЕС (система таможенных пошлин на углеродные выбросы при производстве за границей товаров, импортируемых в европейские страны). 

В итоге торговая проблематика была впервые включена в итоговый документ климатических переговоров ООН. Благодаря активной позиции России, Китая, Индии и ряда других государств, в решение конференции внесена формулировка о недопустимости использования климатических мер, включая односторонние, в качестве инструмента дискриминации или скрытых ограничений в международной торговле.

Для России на СОР30 это было одной из ключевых задач, отметил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя итоги конференции. «Эта задача выполнена: в итоговых документах всеми странами-участницами Парижского соглашения была согласована формулировка, что подобные меры неприемлемы. Нас поддержали Арабская группа и БРИКС», – заявил он.

В свою очередь замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев также подытожил итоги СОР30, уточнив позицию Москвы: «Любые цели климатического финансирования должны оставаться добровольными и не превращаться в инструмент давления на страны».

Изначально бразильское председательство намеревалось включить в итоговый документ разработку глобальной дорожной карты по поэтапному отказу от ископаемого топлива. Десятки стран, включая Германию, Кению и островные государств Тихого океана, такие как Вануату и Кирибати, активно выступали за подписание дорожной карты по отказу от нефти, угля и газа. 

Однако в ходе обсуждений против данной инициативы выступили партнеры Бразилии из объединения БРИКС (в том числе РФ) и арабские государства (во главе с Саудовской Аравией). Под давлением этой коалиции бразильской стороне пришлось пойти на компромисс, предложив формирование дорожной карты в рамках добровольных инициатив вне РКИК ООН до следующей сессии — СОР31.

Участникам конференции также не удалось достичь компромисса на предмет еще одной весьма важной для Бразилии и мира теме — проблеме сохранения лесов: в итоге дорожную карту по их восстановлению так и не приняли.

Тем не менее, полумесячная «большая дискуссия», помимо контекстной «беллетристики», все-таки финишировала с конкретным итогом: определенно важным результатом СОР30 можно назвать принятие программы справедливого перехода к низкоуглеродной экономике. Документ предусматривает обеспечение в процессе глобальной трансформации достойных условий жизни для работников угольной отрасли и жителей регионов, наиболее подверженных климатическим изменениям. 

Однако вопросом реализации программы остается финансирование. Участники конференции договорились разработать международный механизм координации усилий в этой сфере. На предстоящей COP31, который примет Турция, ожидается детальная проработка механизма справедливого перехода.

Итоги СОР30 в целом позволяют сделать вывод, что глобальный переход к низкоэмиссионной энергетике необходимо продолжать, но только эволюционным путем, без фанатичных притязаний отдельных государств, и без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов. Кстати, этих принципов придерживается Москва, несмотря на свой «углеводородный» статус. При этом в России уже 85% энергобаланса приходится на чистую, низкоэмиссионную генерацию. В ноябре прошлого года глава Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на «Саммите действий» мировых лидеров (в рамках COP29) подчеркивал, что страна снизила выбросы парниковых газов более чем в два раза от уровня 1990 года; а к 2060-му — план выйти на углеродную нейтральность.

 

 

