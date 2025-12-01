Дуров объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

Запущена децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON. Об этом информировал сооснователь Telegram Павел Дуров.

"Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon уже в работе. Первые запросы от пользователей на искусственный интеллект теперь обрабатываются Cocoon со 100% конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON", - указал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, к работе готов соответствующий веб-сайт сети, в том числе вместе с документацией и исходным кодом.

По словам Дурова, такие поставщики централизованных вычислений, как Amazon и Microsoft, выступают в роли дорогостоящих посредников, которые повышают цены и снижают конфиденциальность. Вместе с тем проект Cocoon решает как экономические проблемы, так и проблемы конфиденциальности, связанные с традиционными поставщиками вычислений с применением ИИ.

В октябре Дуров анонсировал децентрализованный проект Cocoon. Он позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. Разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям, а пользователи - сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами. Работу сети будут обеспечивать GPU-майнеры, которые смогут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin.