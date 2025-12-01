Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 декабря 2025 / 13:17
Технологии
Дуров объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon
1 декабря 2025 / 10:20
Дуров объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon
© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Запущена децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON. Об этом информировал сооснователь Telegram Павел Дуров.

"Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon уже в работе. Первые запросы от пользователей на искусственный интеллект теперь обрабатываются Cocoon со 100% конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON", - указал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, к работе готов соответствующий веб-сайт сети, в том числе вместе с документацией и исходным кодом.

По словам Дурова, такие поставщики централизованных вычислений, как Amazon и Microsoft, выступают в роли дорогостоящих посредников, которые повышают цены и снижают конфиденциальность. Вместе с тем проект Cocoon решает как экономические проблемы, так и проблемы конфиденциальности, связанные с традиционными поставщиками вычислений с применением ИИ.

В октябре Дуров анонсировал децентрализованный проект Cocoon. Он позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. Разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям, а пользователи - сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами. Работу сети будут обеспечивать GPU-майнеры, которые смогут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin. 

