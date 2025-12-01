Президент России отменил визы для туристов из Китая

Граждане КНР смогут въезжать в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин и он вступил в силу.

Так, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать и находиться на территории РФ без виз сроком до 30 дней. Такая возможность предоставляется на условиях взаимности и распространяется на поездки с гостевой или деловой целью, туристические визиты, участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также на транзитный проезд через страну.

Согласно документу, основанием для безвизового въезда и выезда является действующий паспорт гражданина КНР. Вместе с тем данная мера не распространяется на граждан Китая, которые въезжают в Россию для работы, обучения, проживания, или для осуществляющих международные автомобильные перевозки, членов экипажа, экспедиторов или же сопровождающих такие машины в качестве переводчиков.

Некоторое время назад китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября следующего года.