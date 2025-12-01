Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение

Для того, чтобы конфликт на Украине смог быть урегулирован, соглашение об этом должно быть более общим и в нем должно быть больше участников. То, что мы видим сейчас – это очень плохо написанный, с юридической точки зрения, текст. К тому же и само название мирного плана поменялось. Сначала это был договор, потом меморандум, а теперь уже – концепция, которая юридической силы не имеет. Это ведь просто не серьезно. В Договоре должно быть гораздо больше участников. Не только Россия должна дать Западу гарантии, но и Запад должен дать гарантии нам, причем, эти гарантии должны быть верифицируемы. И, если гарантии не будут верифицированы с российской стороны – они ничего не будут стоить. Очень просто поменять любую позицию, если нет документов, указывающих на то, что ее поменять нельзя. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.