Москва
1 декабря 2025 / 14:08
1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
29 ноября 2025 / 19:10
1 декабря 2025 / 10:58
В России предложили ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Подростки, регулярно совершающие насильственные правонарушения, должны признаваться полностью дееспособными путем принудительной эмансипации и нести ответственность по закону как взрослые. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что суд в Липецкой области вынес приговор в виде двух лет лишения свободы условно в отношении двух юношей 16 и 17 лет, которые весной ради контента в социальных сетях избили на улице 62-летнего прохожего. Дело получило широкий общественный резонанс. По словам Рыбальченко, "подобные действия, несомненно, должны более жестко наказываться".

"Я думаю, целесообразно изучить вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать перед законом не как дети, а как взрослые", - подчеркнул он.

Глава комиссии ОП РФ обратил внимание, что сегодня процедура эмансипации несовершеннолетнего - признания подростка, достигшего 16 лет, полностью дееспособным - может быть лишь добровольной.

"Но, когда мы видим неспособность повлиять на подростка, я думаю, что мы должны рассмотреть вариант принудительной эмансипации, то есть распространения на него всех требований закона, при нарушении которых наступает ответственность как у взрослого человека. Это, безусловно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься", - добавил он.

