Эксперт отметил снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России

В России снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией, при этом с начала текущего года свыше 50 млн человек прошли тестирование. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"В последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается. Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией преобладают взрослые активного трудоспособного возраста от 30 до 49 лет, когда накапливается большее число половых партнеров, а заражение половым путем сегодня является главным в распространении ВИЧ. Своевременное выявление и лечение инфицированных является основным направлением борьбы с этим неизлечимым заболеванием. Число тестируемых на ВИЧ в стране постоянно растет и в 2025 году более 50 млн граждан уже прошли обследование", - сказал он беседе с ТАСС.

По словам эксперта, защититься от опасного заболевания могут помочь прием препаратов, предупреждающих заражение, в перспективе - инъекции лекарств длительного действия для доконтактной профилактики в группах высокого риска инфицирования ВИЧ. "При этом следует помнить, что такие средства не защищают от других инфекций, передающихся половым путем. Важно иметь как можно меньше, а желательно одного полового партнера, использовать презервативы и применять только стерильный инструментарий при немедицинских парентеральных процедурах", - указал он.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была установлена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году.