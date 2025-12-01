Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе

Трудно ожидать того, что эта неделя станет прорывной в урегулировании украинского кризиса. Дональд Трамп уже сказал, что отменяет свой дедлайн, Марко Рубио объявил, что окончательного соглашения с украинской стороной пока не достигнуто. Непонятно, с чем собираются в Москву Уиткофф и Кушнер. Если перечислять проблемы, то, во-первых, есть отдельный фактор Рубио. Он явно занимает в переговорах позицию отличную от позиции Уиткоффа и Трампа. Во-вторых, есть позиция Европы, которую США не могут игнорировать и, которая как бы совпадает с позицией Украины. В-третьих, в тех документах, которые мы видели, есть явное несовпадение тайминга. Как может украинская Конституция, которую нужно будет поменять после выборов через неизвестное время, давать России какие-то гарантии? Любой юрист скажет, что менять то, что происходит сегодня на то, что будет происходить неизвестно когда – вообще никак нельзя. На самом деле, никого плана у американцев нет, кроме плана обмануть Россию в очередной раз, а потом сказать, извините, у нас не получилось. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.