Ангарский городской суд вынес приговор в отношении маньяка Михаила Попкова в виде еще 10 лет колонии особого режима за двойное убийство, совершенное в 2008 году. Об этом со ссылкой на прокуратуру Иркутской области сообщает ТАСС.

"Ангарский городской суд вынес приговор в отношении 61-летнего Михаила Попкова. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, в августе 2008 года Попков, возвращаясь в Ангарск на личном автомобиле, остановился при въезде в город для авторемонта, где встретил двух молодых женщин. "В ходе общения, на почве внезапно возникшей личной неприязни, преодолевая сопротивление одной из потерпевших, отошедшей в лесной массив, накинул ей на шею веревку и сдавливал ее концы пока она не перестала подавать признаки жизни. Вернувшись к автомашине, в салоне которой оставалась вторая потерпевшая, позвал ее в лесной массив под предлогом оказания помощи подруге. После чего аналогичным способом задушил женщину и покинул место происшествия", - указали в прокуратуре.

Всего, по информации следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.

Попков уже был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в 1990-2010 годах на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Работая в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска, высматривал своих жертв на ночных улицах, предлагая подвезти. Тела женщин с признаками сексуального насилия находили в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.