Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
США-Япония: любовь без радости
29 ноября 2025 / 19:10
Экономика
Российский рынок акций на открытии торгов перешел к росту
1 декабря 2025 / 11:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 1 декабря перешел к росту ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,03% и торговались на уровне 2 675,65 и 1 077,47 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,952 рубля.
К 10:16 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и составлял 2 678,21 пункта (+0,07%), индекс РТС находился на отметке в 1 078,5 пункта (+0,07%). Вместе с тем курс юаня замедлил рост до 10,949 рубля (+2,85 копейки).