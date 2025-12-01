Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение об отказе от визовых требований
1 декабря 2025 / 12:15
Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение об отказе от визовых требований
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов, сообщает ТАСС.

Вместе с тем стороны подписали соглашение о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Еще одно соглашение касается взаимодействия в области архивного дела.

Некоторое время назад правительство РФ одобрило возможное подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.

На сегодняшний день для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

Согласно проекту соглашения, граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года. Для этого необходимо будет предъявить действующий паспорт: заграничный, дипломатический или служебный. 

