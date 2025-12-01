Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
29 ноября 2025 / 19:10
Безопасность
Российские ВС освободили Клиновое в ДНР
1 декабря 2025 / 12:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли Клиновое в ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника.