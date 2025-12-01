Российские ВС освободили Клиновое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли Клиновое в ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника.