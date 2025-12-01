Путин примет Уиткоффа 2 декабря

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа во второй половине 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сообщил", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Переговоры пройдут во второй половине дня, уточнил он.

"У президента также сегодня состоятся несколько совещаний непубличного характера, они пройдут в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам", - добавил Песков.

Некоторое время назад The Wall Street Journal информировала о том, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся 1 декабря в Москву для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.