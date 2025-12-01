В России разница в зарплате высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников впервые за 25 лет сократилась до 12,7 раза. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росстат.

Как отмечается, в 2025 году 10% работников с минимальной оплатой труда получали порядка 25 тыс. рублей, в то время как 10% наиболее обеспеченных сотрудников зарабатывали свыше 315 тыс. Такой разрыв стал минимальным с 2000 года и составил 12,7 раза.

По данным издания, такая тенденция стала результатом структурных изменений на рынке труда. Так, государство продолжает повышать МРОТ, который в 2026 году будет на 20% больше и составит 27 093 рубля.