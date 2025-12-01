Более 40% опрошенных поляков выступают за разрыв дипотношений с Россией

Более 40% польских граждан выступают за разрыв дипломатических отношений с Россией после подрыва железнодорожных путей на участке Варшава - Люблин 16 ноября. Как отмечают авторы опроса, большинство выступающих за разрыв дипотношений с РФ имеют начальное образование и проживают в небольших городах.

Согласно результатам исследования, проведенного центром SW Research для газеты Rzeczpospolitа, такую позицию занимают 42,6% опрошенных поляков. За сохранение дипотношений с Россией выступили 28,5% респондентов, а 28,9% заявили, что собственного мнения на этот счет не имеют.

Опрос проводился 25-26 ноября на территории всей Польши с участием 800 граждан старше 18 лет.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда выявил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, никто не пострадал. На следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, назвав инцидент диверсией. Устроившие, по данным следствия, подрыв путей граждане Украины покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией. Позднее польская сторона бездоказательно обвинила в организации подрыва спецслужбы РФ.