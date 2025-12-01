Трамп заявил, что пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой

Президент США Дональд Трамп заявил, что пауза в рассмотрении прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища в стране будет долгой.

"Надолго. Мы не хотим этих людей, у нас достаточно проблем. Многие из них - нехорошие люди, им не место в США", - сказал он в минувшее воскресенье при общении с журналистами.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранцам убежища. В тот же день американские власти приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана.

Днем 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет порядка 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла от полученных травм.

Как сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.