Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 3 ракеты "Нептун" и 97 беспилотников ВСУ
1 декабря 2025 / 13:45
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 3 ракеты "Нептун" и 97 беспилотников ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

