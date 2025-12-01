Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
29 ноября 2025 / 19:10
Экономика
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года
1 декабря 2025 / 13:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Банк России на последнем заседании по ставке в этом году может принять решение понизить ее до 16% годовых. Таким прогнозом поделился глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.
"На какое-то снижение до Нового года я все-таки рассчитываю, незначительное, как было в последний раз в октябре. Повышательной тенденции не должно быть, да и показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Какими темпами дальше? Не знаю. Но к концу 2026 года хотя бы 12-13% должна быть ставка", - отметил он.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 19 декабря текущего года.