Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года

Банк России на последнем заседании по ставке в этом году может принять решение понизить ее до 16% годовых. Таким прогнозом поделился глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

"На какое-то снижение до Нового года я все-таки рассчитываю, незначительное, как было в последний раз в октябре. Повышательной тенденции не должно быть, да и показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Какими темпами дальше? Не знаю. Но к концу 2026 года хотя бы 12-13% должна быть ставка", - отметил он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 19 декабря текущего года.