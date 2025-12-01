Теракты против танкеров в Черном море представляют собой посягательство на суверенитет Турции и на собственность владельцев судов. Это в очередной раз открывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нападение на коммерческие суда, на танкеры, тем более в территориальных водах Турции, - это вопиющий случай. Это посягательство на суверенитет Турецкой Республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Это еще раз демонстрирует суть киевского режима", - ответил он на вопрос, отразится ли на процессе мирного урегулирования атака на КТК и на танкеры в Черном море.

В пятницу танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, подали сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat заявил о повреждениях корпуса. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян в их числе нет. Турецкий Минтранс указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака БПЛА была совершена на Virat утром 29 ноября.

В субботу одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило серьезные повреждения. По информации пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.