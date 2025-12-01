Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
AFP: число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 500
1 декабря 2025 / 14:30
© AP Photo/ Nazar Chaniago/ТАСС
Число жертв наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра составило более 500. Об этом со ссылкой на спасательные службы передает Agence France-Presse.
Ранее сообщалось о 417 погибших в результате стихии.
Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии информировало о том, что стихийное бедствие повлекли за собой ливни, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки нанесли повреждения жилым зданиям, дорогам и инфраструктуре, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.