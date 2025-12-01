ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году изготовили продукцию на 47 млрд рублей

Осужденные в колониях по итогам 2024 года изготовили продукцию на 47 млрд рублей. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

"В 2024 году совокупный объем оказанных услуг, выпущенной продукции составил более 47 млрд рублей. Это достаточно хорошие показатели. Основное - это, безусловно, легкая промышленность. Производим форму для МВД, Росгвардии, МЧС, приставов, налоговой службы, достаточно большой спектр", - отметил он.

Гостев также информировал о том, что в системе уголовно-исполнительной инспекции сегодня трудоустроено 91,5-91,6%. "Это приносит позитивные результаты как в целом для развития УИС, и работаем на выполнение специальных задач. Эта работа продолжается, приносит результат", - указал он.