1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
29 ноября 2025 / 19:10
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
1 декабря 2025 / 14:58
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
© Александр Река/ ТАСС

Почти вся инфраструктура Луганской Народной Республики (ЛНР) досталась от Украины с износом 90%. На это обратил внимание глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе прямой линии на телеканале "Луганск-24".

"То хозяйство, которое нам досталось от украинских властей, оно все практически было в негодном состоянии. Оно было изношено практически на 90%. Это и наши водоводы, электросети, дороги, дома, у которых текут крыши. Это мы с вами прекрасно знаем. К большому сожалению, на нашу долю выпало все это восстанавливать, принимать всю эту критику. Мы в этом направлении работаем", - отметил он.

