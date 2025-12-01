Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 декабря 2025 / 17:12
КОТИРОВКИ
USD
01/12
78.2284
EUR
01/12
90.8190
Новости часа
Зеленский: после переговоров с Вашингтоном предстоит работа над "непростыми вещами" Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
Москва
1 декабря 2025 / 17:12
Котировки
USD
01/12
78.2284
0.0000
EUR
01/12
90.8190
0.0000
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
США-Япония: любовь без радости
США-Япония: любовь без радости
29 ноября 2025 / 19:10
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
1 декабря 2025 / 15:15
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2025 года существительное "рейджбейт" (rage bait, приманка для гнева). Об этом информировало издательство Оксфордского университета Oxford University Press в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Словарь охарактеризовал "рейджбейт" следующим образом: "онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, как правило, публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в соцсетях".

Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте. Всего в шорт-лист попало три слова, где также находились существительное "аура-фарминг" (aura-farming), которое авторы определили как создание привлекательного имиджа, и глагол "биохак" (biohack), обозначающий попытку улучшить работоспособность организма путем изменения образа жизни или при помощи технических устройств.

В 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное "брейнрот" (brain rot, гниение мозга). 

Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
США-Япония: любовь без радости
США-Япония: любовь без радости
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
Зеленский: после переговоров с Вашингтоном предстоит работа над "непростыми вещами"
15:15
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
14:58
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
14:45
ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году изготовили продукцию на 47 млрд рублей
14:30
AFP: число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 500
14:16
Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима
13:59
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года
13:45
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 3 ракеты "Нептун" и 97 беспилотников ВСУ
13:30
Трамп заявил, что пауза в приеме заявлений от беженцев будет долгой
13:16
Более 40% опрошенных поляков выступают за разрыв дипотношений с Россией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения