Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом 2025 года существительное "рейджбейт" (rage bait, приманка для гнева). Об этом информировало издательство Оксфордского университета Oxford University Press в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Словарь охарактеризовал "рейджбейт" следующим образом: "онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, как правило, публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в соцсетях".

Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте. Всего в шорт-лист попало три слова, где также находились существительное "аура-фарминг" (aura-farming), которое авторы определили как создание привлекательного имиджа, и глагол "биохак" (biohack), обозначающий попытку улучшить работоспособность организма путем изменения образа жизни или при помощи технических устройств.

В 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное "брейнрот" (brain rot, гниение мозга).