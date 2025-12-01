Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров украинской и американской делегаций во Флориде Киеву придется еще поработать над "непростыми вещами". Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале, комментируя работу украинской делегации в США.

Зеленский отметил, что все было "очень конструктивно", однако с дальнейшими шагами Киев определится уже после встречи с представителями украинской переговорной группы и полного доклада от них.

Некоторое время назад портал Axios со ссылкой на украинских чиновников информировал о том, что глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров 1 декабря должен прилететь в Париж, где сейчас находится Зеленский, и доложить ему о подробностях переговоров с Вашингтоном.

Переговоры между США и Украиной прошли в минувшее воскресенье на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

По итогам встречи Рубио указал, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Вместе с тем Axios написал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были трудными и касались преимущественно территориальных вопросов.