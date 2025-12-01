Возможная отставка Нетаньяху не отразится на решении палестинской проблемы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ранее в воскресенье подал президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по делам о коррупции, стремясь укрепить национальное единство и защитить интересы государства. Он также отметил, что считает недавнее требование суда трижды в неделю являться на слушания для дачи показаний невыполнимым.

В специальном видеообращении к нации премьер вновь отверг свою вину. По его версии, выявленные в ходе длящегося почти шесть лет судебного процесса показания и доказательства оправдывают его и разрушают аргументы обвинения.

Член-корреспондент РАН, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Ирина Звягельская отмечает в этой связи, что «поскольку есть обвинение и факты, то исключить вынесение обвинительного приговора никак нельзя. Очень многие в Израиле считают, что Нетаньяху виновен, и это решение будет иметь очень большой общественный резонанс. Это будет не просто судебное решение. А в такой ситуации, учитывая грядущие выборы в 2026 году, Нетаньяху рисковать не может. Не говоря уже о том, что просто не хочет сидеть».

По словам эксперта, «если будет отставка и осуждение Нетаньяху, то это по-разному может сказаться на решении палестинской проблемы, а также на реализации плана Трампа по Палестине. План Трампа по сектору Газа на самом деле не предусматривают комплексное решение палестинской проблемы. Он, скорее всего, сосредоточен только на Газе. А что касается каких-то перемен в Израиле, то я не уверена, что политические перемены, связанные с возможной отставкой Нетаньяху, могут привести к комплексному решению палестинской проблемы. Мне кажется, это решение сейчас еще больше усложнилось, и от перемены лиц ничего не изменится».