Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
1 декабря 2025 / 18:02
1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Возможная отставка Нетаньяху не отразится на решении палестинской проблемы
Мнение политолога Ирины Звягельской
1 декабря 2025 / 11:58
Возможная отставка Нетаньяху не отразится на решении палестинской проблемы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ранее в воскресенье подал президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по делам о коррупции, стремясь укрепить национальное единство и защитить интересы государства. Он также отметил, что считает недавнее требование суда трижды в неделю являться на слушания для дачи показаний невыполнимым.

В специальном видеообращении к нации премьер вновь отверг свою вину. По его версии, выявленные в ходе длящегося почти шесть лет судебного процесса показания и доказательства оправдывают его и разрушают аргументы обвинения.

Член-корреспондент РАН, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Ирина Звягельская отмечает в этой связи, что «поскольку есть обвинение и факты, то исключить вынесение обвинительного приговора никак нельзя. Очень многие в Израиле считают, что Нетаньяху виновен, и это решение будет иметь очень большой общественный резонанс. Это будет не просто судебное решение. А в такой ситуации, учитывая грядущие выборы в 2026 году, Нетаньяху рисковать не может. Не говоря уже о том, что просто не хочет сидеть».  

По словам эксперта, «если будет отставка и осуждение Нетаньяху, то это по-разному может сказаться на решении палестинской проблемы, а также на реализации плана Трампа по Палестине. План Трампа по сектору Газа на самом деле не предусматривают комплексное решение палестинской проблемы. Он, скорее всего, сосредоточен только на Газе.  А что касается каких-то перемен в Израиле, то я не уверена, что политические перемены, связанные с возможной отставкой Нетаньяху, могут привести к комплексному решению палестинской проблемы. Мне кажется, это решение сейчас еще больше усложнилось, и от перемены лиц ничего не изменится».      

16:15
Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
15:46
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд
15:30
Зеленский: после переговоров с Вашингтоном предстоит работа над "непростыми вещами"
15:15
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
14:58
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
14:45
ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году изготовили продукцию на 47 млрд рублей
14:30
AFP: число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 500
14:16
Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима
13:59
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года
