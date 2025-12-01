Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Политический аналитик Владимир Джаралла считает, что «отставка Ермака скажется положительно на ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Это будет означать, что американцы продемонстрировали кто в доме хозяин, а человек, который слишком много о себе думал и самое главное создавал препятствия – выброшен из команды. Это будет показательным примером и для всех остальных. Если кто-то еще забылся в украинском руководстве, то пусть помнит о том, что за все, что он украл, всегда можно спросить».

Однако эксперт подчеркивает, что «Ермак без всякого сомнения сохранит влияние на Зеленского и политику Киева, ведь он никуда не ушел. Реально он по-прежнему сохраняет власть и продолжает оставаться влиятельным, но тут действуют законы корпоративной борьбы. Теперь нужно будет доказывать, что у тебя есть власть и влияние. А самое главное - тот, на кого работал Ермак – Владимир Зеленский попадает в весьма сложную ситуацию».