Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 декабря 2025 / 18:43
КОТИРОВКИ
USD
01/12
78.2284
EUR
01/12
90.8190
Новости часа
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
Москва
1 декабря 2025 / 18:43
Котировки
USD
01/12
78.2284
0.0000
EUR
01/12
90.8190
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Кризис на Украине
Политика
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Политический аналитик Владимир Джаралла считает, что «отставка Ермака скажется положительно на ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Это будет означать, что американцы продемонстрировали кто в доме хозяин, а человек, который слишком много о себе думал и самое главное создавал препятствия – выброшен из команды. Это будет показательным примером и для всех остальных. Если кто-то еще забылся в украинском руководстве, то пусть помнит о том, что за все, что он украл, всегда можно спросить».

Однако эксперт подчеркивает, что «Ермак без всякого сомнения сохранит влияние на Зеленского и политику Киева, ведь он никуда не ушел. Реально он по-прежнему сохраняет власть и продолжает оставаться влиятельным, но тут действуют законы корпоративной борьбы. Теперь нужно будет доказывать, что у тебя есть власть и влияние. А самое главное - тот, на кого работал Ермак – Владимир Зеленский попадает в весьма сложную ситуацию».        

 

 

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
15:46
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд
15:30
Зеленский: после переговоров с Вашингтоном предстоит работа над "непростыми вещами"
15:15
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
14:58
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
14:45
ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году изготовили продукцию на 47 млрд рублей
14:30
AFP: число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 500
14:16
Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима
13:59
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения