Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 декабря 2025 / 18:43
КОТИРОВКИ
USD
01/12
78.2284
EUR
01/12
90.8190
Новости часа
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
Москва
1 декабря 2025 / 18:43
Котировки
USD
01/12
78.2284
0.0000
EUR
01/12
90.8190
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд
1 декабря 2025 / 15:46
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд
© Донат Сорокин/ ТАСС

Состояние богатейших бизнесменов России выросло с начала года на $18,1 млрд. Об этом свидетельствует распространенный агентством Bloomberg "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, его состояние достигло $18,5 млрд. Вместе с тем состояние основателя УГМК Искандера Махмудова увеличилось на $4,43 млрд и составило $7,56 млрд.

Кроме того, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $2,44 млрд, его состояние составило $13,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким заработала $654 млн, ее состояние выросло до $8,03 млрд.

Вместе с тем наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние сократилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который внесены сведения о состоянии 500 богатейших людей мира.

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
15:46
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд
15:30
Зеленский: после переговоров с Вашингтоном предстоит работа над "непростыми вещами"
15:15
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
14:58
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
14:45
ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году изготовили продукцию на 47 млрд рублей
14:30
AFP: число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 500
14:16
Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима
13:59
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения