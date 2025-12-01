Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России выросло с начала года на $18,1 млрд. Об этом свидетельствует распространенный агентством Bloomberg "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, его состояние достигло $18,5 млрд. Вместе с тем состояние основателя УГМК Искандера Махмудова увеличилось на $4,43 млрд и составило $7,56 млрд.

Кроме того, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $2,44 млрд, его состояние составило $13,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким заработала $654 млн, ее состояние выросло до $8,03 млрд.

Вместе с тем наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние сократилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который внесены сведения о состоянии 500 богатейших людей мира.