Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 декабря 2025 / 18:43
КОТИРОВКИ
USD
01/12
78.2284
EUR
01/12
90.8190
Новости часа
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
Москва
1 декабря 2025 / 18:43
Котировки
USD
01/12
78.2284
0.0000
EUR
01/12
90.8190
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
1 декабря 2025 / 15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
© Александр Река/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 210 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 210, "Центр" - до 480, на направлении "Восток" - более 210 и "Днепр" - до 75 военнослужащих.

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура
15:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военных
15:46
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $18,1 млрд
15:30
Зеленский: после переговоров с Вашингтоном предстоит работа над "непростыми вещами"
15:15
Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года
14:58
Пасечник отметил, что почти вся инфраструктура ЛНР досталась от Украины с износом 90%
14:45
ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году изготовили продукцию на 47 млрд рублей
14:30
AFP: число погибших в результате наводнений в Индонезии составило более 500
14:16
Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима
13:59
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 16% в конце года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения