Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 210 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 210, "Центр" - до 480, на направлении "Восток" - более 210 и "Днепр" - до 75 военнослужащих.