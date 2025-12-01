Пасечник заявил, что приоритетом восстановления в ЛНР является инфраструктура

Приоритетом для руководства Луганской Народной Республики (ЛНР) сегодня является восстановление коммунальной инфраструктуры, общественные пространства могут подождать. На этом акцентировал внимание в ходе прямой линии с населением региона глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Прежде всего, мы, однозначно, будем восстанавливать подземные коммуникации, а потом будем заниматься парками и общественными пространствами. Большая часть выделенных финансовых средства на восстановление нашей инфраструктуры будут направлены на именно на восстановление коммунальных сетей. Это самая важная задача - чтобы был свет, вода, тепло, газ в каждом доме, в каждой квартире", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пасечник подчеркнул, что работы по благоустройству в регионе не останавливаются. "Восстановлено огромное количество парков, общественных площадей, люди имеют возможность отдохнуть, погулять по городу с детьми. Город наш очень меняется, в рамках программ восстановления комфортной городской среды сделано уже очень много и запланировано много. В 2026 году начнется строительство парка "Дружба" в восточных кварталах Луганска", - указал он.