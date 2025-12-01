The National: в сектор Газа ввозят тысячи iPhone 17

Израильские власти, которые в течение нескольких месяцев блокировали поставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа, разрешили массовый ввоз смартфонов iPhone 17 в анклав. Об этом пишет эмиратская газета The National.

Сообщается, что в Газу поставляют десятки тысяч новейших смартфонов iPhone 17 Pro Max, при том, что многие семьи в анклаве продолжают жить в палатках, а их запасы продуктов истощаются. Вместе с тем, как заявил владелец магазина телефонов в лагере для беженцев Нусейрат, "спрос на смартфоны невероятный". "В каждой партии, которую ввозят в Газу, свыше 10 тыс. телефонов. Таких поставок были десятки", - отметил он, добавив, что за гаджетами Apple по цене $2,2 тыс. выстраиваются очереди.

По словам собеседника издания, покупают телефоны в большинстве общественные активисты, бизнесмены, сотрудники международных организаций и люди, разбогатевшие в ходе боевых действий. При этом газета обращает внимание, что многие жители Газы задаются вопросами: почему в анклав доставляют телефоны, а не еду или стройматериалы.

Местный журналист и исследователь Хамз аль-Шобаки считает, что ввоз смартфонов может быть связан "со стратегией Израиля по слежке за населением". По его мнению, через iPhone Израиль будет следить, в частности, за лидерами общин и жителями Газы. Журналист подчеркивает, что "разрешение на ввоз устройств, которые были запрещены даже до конфликта, вызывает вопросы".

С марта по конец июля по решению властей еврейского государства в сектор Газа не поступала международная гуманитарная помощь. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществлялось через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). ООН информировала о смерти около 2 тыс. палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь в анклаве с начала работы там Фонда.