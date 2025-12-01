Росатом планирует начать строительство ВЭС в Киргизии в 2026 году

Росатом намерен приступить к строительству ветроэлектростанции (ВЭС) в Киргизии в 2026 году. В настоящее время осуществляется проектирование объекта, сообщил гендиректор АО "Росатом возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") Григорий Назаров.

"Мы в ноябре получили условие на присоединение этой станции, что позволяет нам приступить к детальному проектированию объекта. Уже определена общая расстановка, площадка, схемы присоединения. Мы получили конкретные параметры и приступаем к детальному проектированию объекта. С точки зрения выхода строительной техники на площадку - это 2026 год, конкретный месяц называть еще рано", - отметил он в беседе с ТАСС в рамках рабочей поездки в Дагестан.

Росатом подписал инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 МВт в Иссык-Кульской области Киргизии в конце прошлого года. Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком.