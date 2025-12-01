Россияне подали 18,61 млн заявлений на самозапрет на кредиты

Граждане РФ за девять месяцев работы сервиса направили на постановку самозапрета на кредиты 18,61 млн заявлений и 1,41 млн заявлений на его снятие. Так, по данным на 1 декабря текущего года самозапрет установлен у 16,22 млн россиян, со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает ТАСС.

Уточняется, что в течение ноября к самозапрету присоединились 1,36 млн граждан (за октябрь - 1,18 млн человек, за сентябрь - 882 тыс.). Всего в ноябре сограждане подали 1,54 млн заявлений на постановку самозапрета на кредиты (за октябрь - 1,35 млн, за сентябрь - 1,02 млн).

При этом россияне чаще всего выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 16,97 млн заявок поданы на установку этого типа запрета (91,2% от общего количества).

На долю граждан в возрасте 35-45 лет приходится 21,5% от общего количества оформленных самозапретов, на граждан 45-55 лет - 19,8% заявлений, 55-65 лет - 18,9%. 17,8% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% - россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,2% самозапретов.

Согласно данным пресс-службы, лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва - на установку самозапрета жители столицы направили 1,72 млн заявлений. Кроме того, в пятерку регионов вошли Московская область - 1,18 млн заявлений, Санкт-Петербург - 836,1 тыс. заявлений, Башкортостан - 643,45 тыс. заявлений и Свердловская область - 572,14 тыс. заявлений.