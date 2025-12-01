Каллас: ЕК примет решение об экспроприации активов РФ в декабре

Еврокомиссия примет решение об экспроприации активов РФ на саммите ЕС 18-19 декабря, несмотря на сопротивление Бельгии. Такое заявление сделала глава евродипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Мы не намерены уходить с саммита в декабре без результата для финансирования Украины", - сказала она, отвечая на вопрос о блокировании Бельгией решения по активам. "У Бельгии есть законные основания для беспокойства из-за рисков, но все остальные государства сообщества заявили, что они готовы разделить эти риски. Мы обсуждаем все эти вещи", - отметила Каллас.

Ранее Еврокомиссия заявила, что намерена обеспечивать военную и финансовую помощь Киеву в 2026-2027 годах за счет экспроприации российских суверенных активов по видом так называемого "репарационного кредита" в €140 млрд. Потребности Украины на указанный период она оценила в €135,7 млрд.