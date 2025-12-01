ВЦИОМ: четверо из десяти российских граждан часто переживают стресс

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, четверо из десяти россиян часто переживают стрессовые ситуации, что в полтора раза превышает показатели 2022 года.

"Сегодня четверо из десяти российских граждан часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, и этот показатель вырос почти в полтора раза с 2022 года. Индекс стресса по итогам октябрьского замера составил 50,6 пунктов из 100 (+ 8,8 п. к 2022 г.)", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, для 57% опрошенных источником тревоги и стресса выступают семья и личная жизнь: здоровье, семья, болезни близких, бытовые трудности. Затем идут трудовые и экономические факторы: усталость от работы, страх потери дохода, рост цен, кредиты, невозможность накопить или купить жилье. Реже сограждане называют социально-политические и военные, внешнеполитические источники стресса.

Вместе с тем за три года изменилась психологическая культура на фоне растущего национального стресса. "Психотерапия особенно востребована у молодежи: среди зумеров и младших миллениалов к психологам обращаются уже не эпизодически, а системно (такой опыт имеют чуть более четверти, а 16-17% в последние полгода стали чаще искать решения проблем у специалистов). Именно молодые поколения формируют новую норму - не терпеть стресс, а работать с ними", - указали в организации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 25 октября текущего года методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.