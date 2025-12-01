Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Фильм "Иллюзия обмана 3" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
1 декабря 2025 / 18:02
1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Фильм "Иллюзия обмана 3" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
1 декабря 2025 / 17:59
Фильм "Иллюзия обмана 3" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
© Александр Демьянчук/ТАСС

Криминальный триллер "Иллюзия обмана 3" вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 255,2 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness за 27-30 ноября.

Картина рассказывает о новом поколении иллюзионистов, объединившихся с бандой "Четырех всадников" с целью похитить самый крупный в мире алмаз у криминального семейного клана. Премьера фильма в России состоялась 13 ноября. Роли сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

На второй строчке расположился анимационный фильм "Зверополис 2" - продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди и лиса Ника. Мультфильм собрал 177 млн рублей в российском кинопрокате. Роли исполнили Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.

Третье место заняла российская комедия "Письмо Деду Морозу" режиссера Кирилла Кузина, собрав 45,5 млн рублей. Главные роли сыграли Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов. 

