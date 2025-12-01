Дегтярев: на Олимпиаде-2026 выступят не более 20 россиян

На Олимпийских играх 2026 года выступят не более полутора-двух десятков россиян. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Их можно посчитать - не больше полутора-двух десятков. Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно", - отметил он.

Некоторое время назад Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Из россиян на Игры также отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Он пока не получил приглашения на соревнования. Кроме того, россияне завоевали квоты на дистанциях 1 000 м и 1 500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1 000 м у женщин в шорт-треке, отбор по конькобежному спорту продолжается. Квоты в шорт-треке не являются именными, на Олимпиаде у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.

Олимпийские игры примет Италия с 6 по 22 февраля.