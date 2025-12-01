Каллас: ЕС пока не выполнил обещание передать 2 млн снарядов Киеву

Европейский союз пока не выполнил свое обещание передать Украине 2 млн артиллерийских боеприпасов. Об заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"К сожалению, мы пока не выполнили наши обязательства по снарядной инициативе. У меня состоялись консультации со странами, которые намерены активизировать свои усилия", - отметила Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран сообщества.

Она не уточнила, сколько боеприпасов недопоставил ЕС, и сколько еще времени для этого понадобится.

Весной текущего года Каллас обещала, что Евросоюз предоставит Украине 2 млн артиллерийских снарядов, калибра 155 мм до конца года. В начале сентября она отмечала, что ЕС выполнил свои обещания на 80%, а 100% будут поставлены "к концу октября". Однако к концу октября глава евродипломатии признала, что ЕС недопоставил Киеву 300 тыс. снарядов.

В 2023-2024 годах Евросоюз также не выполнил в срок свое обещание передать Украине 1 млн боеприпасов.